Fahrettin Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Neden sustunuz?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarına sessiz kalan muhalefete sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi." diyerek muhalefeti eleştiren İletişim Başkanı Altun, "Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" ifadelerini kullandı.