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Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

17 Kasım 2020 Salı - 15:51 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 15:51

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
 
Altun, açıklamasında "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.
 
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür." dedi.
 

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Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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