23 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.98 EURO 9,3370 0.27
USD 7,6350 -0.31 ALTIN 458,960 0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

İletişim Başkanı Altun'dan Can Dündar açıklaması: Ülkemize iade etmelerini bekliyoruz

23 Aralık 2020 Çarşamba - 17:43 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 17:59

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, firari Can Dündar'ın MİT TIR'ları davasında 'casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne yardım' suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez.
 
Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" dedi.
 

ETİKETLER

Fahrettin Altun Can Dündar açıklama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.