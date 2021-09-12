Fahrettin Altun: 12 Eylül demokrasimizin kara bir lekesidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Altun, "Milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir. 15 Temmuz direnişi de göstermiştir ki milletimiz bir daha 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi kendi iradesini hiçe sayan teşebbüslere geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
Milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir. 15 Temmuz direnişi de göstermiştir ki milletimiz bir daha 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi kendi iradesini hiçe sayan teşebbüslere geçit vermeyecektir. pic.twitter.com/qijwVhRGX3— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 12, 2021