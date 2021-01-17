Fahiş zam isyan ettirdi! Binlerce müşteriden şikayet yağmuru...

Türkiye'nin en büyük fitness merkezlerinden biri olan Macfit'te fahiş zam ve hukuksuz tahsilat krizi yaşanıyor. Binlerce müşteri, şirketi şikâyet yağmuruna tuttu. 2021 yılı başında enflasyonun neredeyse üç katı zam yapan şirketin, müşterilerine haber vermeden, zamlı abonelik ücretlerini kredi kartlarından habersiz çektiği belirtiliyor.

Türkiye'nin en büyük fitness merkezlerinden biri olan Macfit'te fahiş zam ve hukuksuz tahsilat krizi yaşanıyor. Binlerce müşteri, şirketi şikâyet yağmuruna tuttu. 2021 yılı başında enflasyonun neredeyse üç katı zam yapan şirketin, müşterilerine haber vermeden, zamlı abonelik ücretlerini kredi kartlarından habersiz çektiği belirtiliyor. Üyelik iptali isteyenlerden de cayma bedeli talep edildi. Yapılan fahiş zamlar ve hukuksuz tahsilatların Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan mevzuata ve enflasyonla mücadele kapsamındaki girişimlere aykırı olduğu değerlendiriliyor.

MAHKEMEYE TAŞINDI

Sosyal medya üzerinden organize olan üyelerin birçoğu konuyu tüketici mahkemelerine taşıdı. Birçok kişi de üyelik iptali için başvuruda bulundu. Müşterilerden iptal karşılığında cayma bedeli istendi. Şirket yetkilileri fahiş zam için maliyetleri gerekçe gösterdi. Fitness merkezine üye vatandaşlar ise şirketin pandemi ile birlikte azalan üyelik zararını enflasyonun katbekat üzerinde zam yaparak çıkarmaya çalıştığını belirtiyor.

CAYMA BEDELİ İSTİYOR