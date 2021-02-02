Fahiş gıda fiyatları ile ilgili yeni gelişme! Tarih belli oldu

Pahalı gıdaya karşı Rekabet Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı da (GİB) yoğun bir çalışma içerisine girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında gerçekleştirilen Gıda Komitesi'nde gıda fiyatlarındaki artışla mücadelede yol haritası ortaya kondu. Rekabet Kurumu da yaş meyve ve sebze başta olmak üzere üreticiden aracıya, taşımacıdan satıcıya kadar bütün aktörleri takibe aldı. Fiyat atışları ve artışa katkı sağlayan tüm aktörlere karşı idari para cezası uygulanacak. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bu konuda yürütülen çalışmalar ve soruşturmalarr anlattı.

SORUŞTURMALAR BİTİYOR

Başkan Küle, zincir marketler, tedarikçilerin de aralarında yer aldığı 29 teşebbüse ilişkin yaklaşık 1.5 yıldır süren soruşturmada sona yaklaşıldığını belirterek, "Çok büyük teşebbüslerle karşı karşıyayız.

Rekabet hukukundan kaynaklı yasal süre zorunlulukları var. Tahminimize göre 1 Mart'ta bitecek. İki yazılı savunma alacağız. Daha sonra sözlü savunma safhasına geçeceğiz. Geniş bir kadroyla bir yılı aşkın süredir özel bir çalışma yaptık. Kararın vicdanları rahatlatacağını düşünüyorum" dedi.

BUNUNLA YATIP KALKIYORUZ

Başkan Küle, eş zamanlı olarak yaş meyve ve sebze soruşturmasının da biteceğini ifade ederek, "Soruşturmada yapısal sorunlara dikkat çekeceğiz. Hızlı tüketim maddeleri ve tarım sektörüyle ilgili araştırmamız var. Hafta sonları dahil çalışıyoruz. Hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bunla yatıp bunla kalkıyoruz. 4054 sayılı yasal sürelerinden kaynaklı konular var. Savunma sürelerini sonuna kadar vermek zorundayız" değerlendirmesini yaptı.

Rekabet ihlalinde fahiş fiyat argümanını değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Küle, "Piyasanın bir gerçeği var. Kriz dönemlerinde bunu fırsata çevrilip fahiş karlar elde etmek için yollar aramaktan ziyade toplum menfaati ön planda tutulmalı. Bu vatandaşlık görevidir" diye konuştu.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILACAK

Gıda Komitesi'nde, her kurumun gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesi için yapacağı iş birliğinin çerçevesi belirlenirken, gümrük vergilerinden fiyat denetimlerine uygulanan pek çok tedbirin sıkılaştırılması bekleniyor. İhtiyaca göre dış ticaret önlemleri de devreye alınacak. Buna göre, arz kaynaklı sıkıntı ya da stokçuluk nedeniyle fiyat artışları nedeniyle söz konusu ürünün ithal edilmesi yoluna gidilirken, bu ürünlere yönelik gümrük vergileri de geçici olarak düşürülecek. Yem, lojistik, aracılık ücretleri gibi maliyetler de yakından takip ediliyor.