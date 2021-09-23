Fahiş fiyatlarla ilgili son dakika gelişmesi! Erdoğan açıkladı: Operasyon yapılacak...

Fahiş fiyatlarla ilgili son dakika açıklaması. Milyonlarca vatandaş şikayet ediyordu. Resmen açıklandı. Marketlerde fahiş fiyatlarla ilgili gelen bir soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır. " dedi.

ABD ziyareti sonunda New York ’taki Türkevi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili gelen bir soruya şu cevabı verdi:

Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır.

Tek problem zincir marketler mi?

Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır.