Fahiş fiyat ne demek, nedir? Fahiş fiyat cezası ne kadar? Fahiş fiyat uygulayan firmalara idari para cezası!

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde başta büyükşehirler olmak üzere yurt genelinde denetimleri arttırdı. Bu kapsamda fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 283 firmaya toplam 9 milyon 645 bin Türk Lirası idari para cezası kesildi. Fahiş fiyat ne demek? Fahiş fiyat cezası nedir?

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimler devam ediyor. Denetimlerde, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, denetlenen firmalardan savunma alınmak suretiyle ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep edilirken, Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildiriliyor. Fahiş fiyat ne demek, nedir? Fahiş fiyat cezası ne kadar?

FAHİŞ FİYAT NEDİR?

Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla, adil olmayan anlamlarına gelen Fahiş kelimesi, fahiş fiyat ile adil olmayan fiyat ifade ediliyor.

FAHİŞ FİYAT CEZASI NEDİR?

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin TL'den 100 bin TL'ye, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin TL'den 500 bin TL'ye varan idari para cezası uygulanıyor.

283 FİRMAYA TOPLAM 9 MİLYON 645 TL CEZA

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirirken, bu toplantılarda başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya toplam 9 milyon 645 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Kurul tarafından 2 bin 114 başvurunun incelemesi ve savunma süreci ise devam ediyor. Ayrıca denetimlerde 6502 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırı olduğu görülen ürünler içinde gerekli işlemler yapılmakta.