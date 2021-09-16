Fahiş fiyat artışına göz yumulmuyor! Bakanlık harekete geçti

Ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol ettiklerini ve bunları kasadan da geçirerek tek tek kasa fiyat arasında fark olup olmadığına baktıklarını belirten Şahin, "Arkadaşlarımız gerekli tutanakları tutacaklar. Herhangi bir haksız fiyat artışı olup olmadığını tespit etmek amacıyla 3 ay geriye dönük olarak hem alış fiyatlarını hem satış fiyatlarını ve ürünlerin tedarikçilerine ilişkin bilgileri alacağız. Bu bilgileri daha sonra değerlendirip haksız fiyat artışı olduğunu düşündüklerimizi, Bakanlığımızda bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na göndereceğiz." diye konuştu.

Şahin, şunları kaydetti: "Eğer haksız olduğu anlaşılırsa 10 bin 910 TL'den 109 bin TL'ye kadar bir idari para cezası uygulayacağız. Haksız fiyat artışını kim gerçekleştirmişse ona uygulayacağız. Diğer taraftan etiketle kasa fiyatı arasında herhangi bir fark varsa etiket başına 452 TL ceza uygulayacağız. İndirimli satışlar gerçeği yansıtıyor mu ona bakacağız. İndirimli satışlarda üzeri çizilen fiyatın bir önceki fiyatı olması lazım. Bu fiyattan satış yapılıp yapılmadığını fişleriyle beraber isteyeceğiz. Eğer herhangi bir ispat noktasında bize fiş sunamazlarsa bunun da cezasını ayrıca Bakanlık olarak uygulayacağız. Tüketicilerimizin özellikle etiketleri dikkatli okumasını tavsiye ediyoruz."

"Ankara'da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz'da bunları görüşüp karara bağlayacağız"

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal ise Bağcılar'daki denetimler esnasında basın mensuplarının soruları üzerine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü ve merkez teşkilattan gelen görevlilerin zincir marketlerde, perakende satış yerlerinde fiyat etiketi kontrolü ve haksız fiyat artışı olup olmadığına ilişkin bir denetim yaptığını bildirdi.