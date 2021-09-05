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Fahiş fiyat artışı ile ilgili flaş karar! Harekete geçildi

05 Eylül 2021 Pazar - 12:25 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 12:28

Fiyatlara yapılan fahiş zamlar vatandaşların tepkisine neden oluyor. Bakanlık harekete geçti. Sıkı denetim uygulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan denetimlerde, fahiş fiyattan bilet satan ve gerekli belgeleri olmayan araçlar tespit edildi. Ağustos ayında 1709 adet uyarma, 626 adet idari para cezası olmak üzere toplam 2 bin 335 işlem uygulandı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, fahiş fiyattan bilet satanları mercek altına aldı.
 
Ağustos ayında 864 otobüs işletmecisi ve 3 bin 612 otobüs denetlendi. 
 
Denetimlerde, fahiş bilet fiyatlarının yanı sıra, korsan taşımacılık yapılıp yapılmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve biletler de kontrol edildi.
 
1709 adet uyarma, 626 adet idari para cezası olmak üzere toplam 2 bin 335 işlem uygulandı.(TRT Haber)

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