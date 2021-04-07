Fadime Arslan kimdir? Fadime Arslan cinayete mi kurban gitti, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan olayı…

Manisa'da gelini ve torunlarıyla aynı evde yaşayan 88 yaşındaki Fadime Aslan’ın hayatını kaybettikten sonra ortaya çıkan görüntüleri izleyenleri şoke etti. Fadime Aslan'ın gelinlerinden şiddet görürken çekilen görüntüleri deyim yerinde Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Videoyu çeken diğer gelin Müge Anlı'ya katılarak Fadime Aslan'ın cinayete kurban gittiğini iddia etti. Peki Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti, Fadime Arslan olayı…

Manisa'nın Selendi ilçesindeki Rahmanlar Mahallesi'nde oğlu ve oğlunun ailesiyle yaşayan Fadime Aslan 11 Mart tarihinde hayatını kaybetti. Yaşlı kadının son 6 aydır yaşa bağlı sağlık sorunları yaşadığı, yürüme ve görme güçlüğü yetisini neredeyse tamamen kaybettiği belirtildi. Arslan'ın cenazesi, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Fadime Aslan'ın ölümünü şüpheli bulan bazı yakınları ise Müge Anlı programına başvurdu. Peki Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti? İşte Fadime Arslan olayı…

FADİME ASLAN KİMDİR, FADİME ASLAN OLAYI

9 çocuk sahibi Fadime Aslan'ın 88 yaşında hayatını kaybetti. Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görülüyor.

Ölümü şüpheli bulunan yaşlı kadının ailesinden biri tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.

Fadime Arslan'ı yıkayan kadının talihsiz kadının vücudunda morluklardan şüphelendiği de dile getirildi.

Olaya şahit olan Fadime Arslan'ın gelini Fidan da kendisinin de şiddet gördüğünü söyledi. 2 yıldır evin gelini olduğunu söyleyen Fidan Arslan, çocuğuyla tehdit edildiğini, kendisini ispat etmek için görüntülerini çektiğini belirtti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma Fadime Arslan'ıı gözaltına aldı. F.A., ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip, "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.

F.A., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

9 çocuk 25 torun sahibi olan Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü Müge Anlı programına konu oldu. Vefatından birkaç hafta sonra çıkan görüntülerde yaşlı kadının kendisiyle aynı adı taşıyan gelini tarafından şiddet görmesi "cinayet" şüphelerine neden oldu. Fadime Arslan'ın çocukları ve torunları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.