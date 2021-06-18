Facebook yeni Spotify hizmetini devreye aldı

Facebook uygulamasının içinden çıkmadan müzik dinlemenizi sağlayacak yeni bir sistemi devreye aldı. Kullanıcılar artık müzik dinlemek istediklerinde Facebook'u kullanabilecek. 26 Nisan'da pek çok ülkede kullanıma sunulan özellik, bugün itibarıyla Türkiye'de de kullanımda.

Facebook ve Spotify tarafından geliştirilen yeni sistem, miniplayer olarak sunuluyor ve Türkiye'de başta olmak üzere pek çok kullanıcıya sunuldu. Bu hizmet temelde kullanıcıların Facebook 'ta takılırken aynı zamanda sayfadan ayrılmadan müzik dinlemesine olanak sağlıyor.

Popüler uygulamanın iOS ve Android versiyonlarında kullanıma açılan sistem, Spotify üzerinden hem müzik dinlemeye imkan veriyor hem de podcast yayınlarını takip etmeyi sağlıyor. Bu sayede parçaların etkileşiminin de artacağı tahmin ediliyor.

HER KULLANICIYA AÇILDI

Bu özellik şu anda Spotify tarafında premium üyeliği olanların hem de ücretsiz kullanıcıların kullanımına sunuldu. Premium üyeler bu özelliğe direkt olarak ulaşabiliyorken ücretsiz aboneliği kullanlar için karışık çalma modu ve reklamlar şeklinde kullanılabiliyor. Yani aslında Spotify'daki sistemin direkt aynısı. Milliyet