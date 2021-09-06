Facebook yanlış haberlerle mücadele ediyor

The Washington Post’un bildirdiğine göre, New York Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, yanlış bilgilerin Facebook’ta gerçek haberlerden altı kat daha fazla etkileşim aldığını ortaya koydu. Çalışma, Ağustos 2020 ile Ocak 2021 arasında 2.500’den fazla haber yayıncısının Facebook sayfalarındaki gönderilerinin incelenmesi sonucu ortaya çıktı.
Araştırmacılar, daha fazla yanlış bilgi yayınlayan sayfaların düzenli olarak daha fazla beğeni, paylaşım ve yorum aldığını buldu. The Washington Post’a göre yapılan çalışma, insanların yanıltıcı haberleri normal haberlere kıyasla daha fazla paylaşma eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, çalışmayı Kasım ayında 2021 İnternet Ölçüm Konferansı’nın bir parçası olarak paylaşacaklar. Ancak sonuçlar sadece etkileşim rakamlarını ortaya koyuyor. Erişim açısından herhangi bir veri mevcut değil. Bunun sebebi Facebook’un erişim verileri araştırmacılara açmaması.
Facebook, üçüncü taraf araştırmacılara verilere erişim izni vermeye devam etmenin, imzaladığı bir anlaşmayı ihlal edebileceğini söylemişti. Facebook, yanlış bilgiler üzerinden çok fazla etkileşim alsa da yanıltıcı hesapları kapatmak için elinden geleni yapıyor. Şirket, geçtiğimiz dönemde bir şeffaflık raporu da yayınladı.
Bu rapora göre koronavirüs hakkında yanıltıcı içerikler paylaşan hesapları kaldırmaya ve uyarmaya başladığını duyurmuştu.