07 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.516 0.73 EURO 8,9680 -0.45
USD 7,2740 -0.44 ALTIN 450,340 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Twitter, Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını engelledi

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 7:22 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 8:56

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti.Twitter, ABD Kongresine baskının ardından Trump'ın hesabını 12 saat kilitledi.


Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet  kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım  yapılması engellendi." ifadeleri kullanıldı.
 Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının  24 saat kilitlendiğini duyurdu.Facebook ve Twitter, Kongre baskını sonrası Trump'ın bazı  paylaşımlarını gerginliği tırmandırma riski taşıdığı gerekçesiyle kaldırmıştı.  Twitter daha sonra Trump'a 12 saat engelleme getirildiğini açıklamıştı.Trump, Twitter hesabından taraftarlarına "itidal" çağrısında  bulunurken, "Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.
 
Trump destekçileri Kongre binasını basmıştı
 
Beyaz Saray önündeki mitingden sonra dün ABD Kongresine yürüyen  binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye  çalışmıştı.Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler  Senatoya girmişti.Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay  oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve  Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.
 
 Sosyal medya devlerinden Twitter, ABD Kongresine  düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca  kilitleyeceğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını  duyurdu.  Twitter'dan yapılan açıklamada, başkent Washington'da bugün  "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların  ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi. Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitleneceği ifade edilen  açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece  hesabın askıya alınacağını bildirildi.Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce  gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye  çalışmıştı.
 
  

ETİKETLER

Facebook Instagram trump
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.