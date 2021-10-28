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Facebook'un adı değişti! İşte yeni logosu ve ismi: Meta...

28 Ekim 2021 Perşembe - 21:38 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 21:55

Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamasını bünyesinde barındıran Facebook Inc.’nin çatı kuruluşunun yeni adı 'Meta' olarak adlandırılacak.


Sosyal medya devi Facebook yeniden markalaşma süreci kapsamında adını Meta olarak değiştirdi.
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin geleceğe yönelik sanal gerçeklik vizyonunu kuşatma çabası kapsamında Meta adıyla yeniden markalaşacağını açıkladı.
 
Zuckerberg şirketin yeni vizyonunu "gerçeğe yakın sanal dünya" anlamına gelen "metaverse" ifadesiyle nitelendirdi.
 
Facebook'un bu hamlesi eski çalışan Frances Haugen'in sızdırdığı belgelere dayanılarak yapılan şirkete yönelik olumsuz haberlerin ardından geldi. Haugen, Facebook'u kârı güvenliğin üstünde tutmakla suçlamıştı.
 
Zuckerberg 'metaverse'ün gelen 10 yıl içerisinde bir milyar kişiye ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Zuckerberg'e göre; 'metaverse', insanların etkileşime geçebileceği, iş yapabileceği, ürün ve içerik yaratabileceği bir yer ve üreticiler için milyonlarca iş yaratacak yeni bir ekosistem olacak.
 

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