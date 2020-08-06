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Facebook, Trump'ın paylaşımını sildi! Twitter'ın ardından...

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 9:26 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 9:26

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında "yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.


Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları  arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı.
 
Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, Kovid-19  ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı.
 
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu  video, bir grup insanın Kovid-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış  iddialar içeriyor. Bu durum, bizim Kovid-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik  politikalarımızın ihlalidir." ifadesini kullandı.

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Trump Facebook paylaşım
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