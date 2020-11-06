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Facebook, Trump destekçilerinin sonuçları protesto ettiği grubu yasakladı

06 Kasım 2020 Cuma - 10:21 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 10:23

ABD'de 3 Ekim'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonucu henüz belirsizliğini korurken sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı Donald Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna yasak getirdi.


Facebook'tan yapılan açıklamada, grubun seçim sonuçlarıyla ilgili  yanıltıcı paylaşımlar, protesto ve şiddet çağrılarıyla seçim sürecinin  meşruiyetine zarar verdiği için platformdan men edildiği belirtildi.
 
Grubun seçimler nedeniyle gerilim arttığı bir dönemde, gerçek dünyada  sonuçları olabilecek eylemleri teşvik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Seçim  sürecinin meşruiyetini ortadan kaldırmak üzere örgütlenen grubun bazı üyelerinin  kaygı verici şiddet çağrıları yaptığı görülmüştür." denildi.
 
Açıklamada, şirketin benzeri örgütlenmeler ve dezenformasyon  çabalarına karşı engelleme tedbirlerini sürdüreceği kaydedildi.
 
Yaklaşık 350 bin üyeye ulaşan grup, paylaşımlarında seçim yolsuzluğuna  ilişkin iddialar ve protesto çağrıları öne çıkıyordu.
 
Dijital Nefretle Karşı Mücadele Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu,  grupta paylaşılan şiddet içerikli mesajlara karşı uyarıda bulunmuştu. Söz konusu  mesajlardan birinde, "İki taraf da yenilgiyi kabul etmeyecek. Silahlarınız  temizleyin, sokaklara çıkma vakti geldi." ifadesi yer alıyordu.
 
ABD başkanlık seçimlerinde geçici sonuçlara göre adaylardan ikisi de  henüz seçim galibiyetini ilan etmesine yetecek seçici delegeye sayısına  ulaşabilmiş görünmüyor. Galibi belirleyecek kilit eyaletlerden Pensilvanya, Kuzey  Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada'da seçim sonuçları henüz netleşmiş değil.
 

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ABD Trump Stop the Steal
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