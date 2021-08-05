Facebook’tan tartışma yaratacak ‘WhatsApp' hamlesi

WhatsApp, uçtan uca şifreleme güvenlik sistemi nedeniyle en güvenli yazışma uygulamalarından biri olarak biliniyor. Facebook’un bu özelliği değiştirmek için harekete geçtiği öğrenildi. WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yerine, homomorfik şifrelemeye geçmek istediği ortaya çıktı.

İnternet çağında kişisel verilerin güvenliği en büyük tartışma konularından biri. Dünya genelinde 2.5 milyardan fazla insanın kullandığı WhatsApp 2014 yılında Facebook 'a satılmıştı.

WhatsApp 2016 yılında uçtan uca şifrelemeye geçmişti. Uçtan uca şifreleme kişisel mesajlaşmaların bir başka kişi ya da sistem tarafından görüntülenemeyeceği anlamına geliyor.

Asıl gelir kalemi kişisel verilerin işlenmesi olan Facebook'un elinde çok değerli bir bilgiler bulunuyor.

Ancak bilindiği kadarıyla uçtan uca şifreleme nedeniyle Facebook'un henüz WhatsApp mesajlarını görmesi ya da işlemesi mümkün değil.

Dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Facebook uçtan uca şifrelemeyi esnetmeye çalışıyor.

Böylece kişisel mesajları işleyebilecek. Bu yeni veriler Facebook için yeni bir gelir alanı anlamına geliyor.

Facebook'un kullanmak istediği yeni sistemin adı homomorfik şifreleme. Bu yöntem kişisel mesajların okunmadan işlenmesine olanak sağlayan bir teknoloji.

Güvenli veri analizi aracı olarak homomorfik şifreleme teknolojisiyle Facebook'un yanısıra Google, Amazon ve Microsoft gibi devler de ilgileniyor.

YENİ BİR TARTIŞMAYA YOL AÇABİLİR

WhatsApp 2020 yılında tartışmalı bir karara imza atmıştı. Şirket işletme hesabıyla yapılan görüşmelerin güvenlik standardını değiştirmişti. Yeni güvenlik kurallarını kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp'ın dışına atılacağı açıklanmıştı.

Dünya genelinde tepkilere neden olan bu karar nedeniyle WhatsApp kısa süreli geri adım atmıştı. Ancak son karara göre şirket yeni kurallara onay vermeyen kullanıcılara sürekli uyarı gönderecek. Bir süre sonra hesaplar inaktif duruma çekilecek.

Rekabet Kurulu'nun aldığı karar neticesinde Türkiye'deki kullanıcılara bu kurallar şart koşulamayacak. (NTV)