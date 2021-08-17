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Facebook'tan Taliban kararı

AA |  17 Ağustos 2021 Salı - 14:30 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 14:30

Sosyal paylaşım platformu Facebook, terör örgütü olarak gördüğü Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladığını bildirdi.


Facebook sözcüsü, BBC’ye yaptığı açıklamada, Taliban’ın ABD yasalarına  göre terör örgütü olarak görüldüğünü ve tehlikeli örgütler politikaları uyarınca  şirket hizmetlerinden faydalanmasının yasaklandığını bildirdi.
 
Sözcü, Taliban’a, temsilcilerine ait ya da onun adına açılan  hesapların kapatılacağı ve grubu öven içerik ve paylaşımlarının kaldırılacağını  aktardı.
 
Grubun Afganistan’ın kontrolünü hızla ele geçirmesinin ardından  teknoloji firmaları, Taliban’la ilgili içeriklerle nasıl başa çıkacaklarına dair  ciddi sorularla karşı karşıya kalmıştı.
 
Sözcü, yerel dilleri konuşan ve yerel bağlamlar hakkında bilgi sahibi  olan bir grup Afgan uzmanla çalışarak platformda ortaya çıkan sorunların tespiti  ve uyarılması konusunda yardım aldıklarını ifade etti.
 
 Hükümetlerin tanınması konusunda kararlar almadıklarını vurgulayan  sözcü, ancak "uluslararası toplum otoritesini" takip ettiklerinin altını çizdi.
 
Sözcü, söz konusu kararın Instagram ve WhatsApp için de geçerli  olduğunu söyledi.
 
Taliban, mesajlarını yaymak için yıllardır sosyal medya platformlarını  kullanıyor.
 
  
 

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