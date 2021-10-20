Facebook'tan şaşırtan hamle! Değiştiriliyor

Zuckerberg'in sabırsız davranarak daha önceden de şirketin ismini açıklaması da bekleniyor.

UYGULAMA İSMİ KORUNACAK

Facebook'un uygulama ismi korunacak olup, Instagram WhatsApp gibi şirketler de Facebook'un şirketi içine alınacak.

1.3 MİLYAR ÜYESİ VAR

Facebook'un hali hazırda 1.35 milyar üyesi bulunuyor. Sosyal Medya sitelerini elinde tutan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a da sahip durumda. Her yıl milyarlarca lira ciro elde eden şirket geçtiğimiz bilanço döneminde 10 milyar lira kâr elde etmişti.