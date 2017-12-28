Facebook'tan Kadirov açıklaması: ABD'nin yaptırım listesinde olduğu için...

Facebook, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov'un Instagram ve Facebook hesaplarının bloke edilmesinin gerekçesi olarak ABD hükümetinin kendisine yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımları gösterdi.

Rambler Haber Servisi’nin aktardığı habere göre, Facebook Basın Servisi’nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ‘Söz konusu hesapların ABD’nin uyguladığı ticari ve ekonomik yaptırımlara tabi olan şahıs isimlerinin bulunduğu listede yer alan kişiye ait olduğunu tespit ettik. Bu nedenle Facebook bu kişinin hesaplarını bloke etmekle yükümlüdür' ifadelerine yer verildi.

23 Aralık’ta Kadirov’un Instagram ve Facebook takipçileri, Çeçen liderin hesaplarının 'ulaşılamaz' olduğu mesajıyla karşılaşmıştı. Çeçenistan Milli Politikalar, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Cambulat Umarov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kadirov’un hesaplarının 'ABD Dışişleri Bakanlığı’nın talimatı üzerine provokasyon amacıyla gerçekleştirilen siber saldırısı sonucu' bloke edildiğini iddia etmişti.

Daha önce ABD Maliye Bakanlığı, aralarında Kadirov’un da bulunduğu 5 Rusya vatandaşını Magnitskiy Listesi’ne dâhil ettiklerini duyurmuştu.

ABD'nin 14 Aralık 2012'de kabul ettiği Magnitskiy Yasası, insan hakları ihlaline karıştığı iddia edilen Rus vatandaşlarına yönelik vize yaptırımlarını öngörüyor.