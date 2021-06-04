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Facebook'tan flaş Trump kararı! 2023'e kadar kapalı olacak

AA |  04 Haziran 2021 Cuma - 20:10 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 20:10

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023’e kadar açılmayacağını duyurdu.


Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın "kamu  güvenliği riskinin" azalması halinde sosyal medya hesaplarına ancak 7 Ocak  2023’ten sonra geri dönebileceği kaydedildi.
 
Açıklamada, Trump’ın hesaplarının söz konusu tarihten önce kamu  güvenliği için risk oluşturup oluşturmayacağının tekrar ele alınacağına işaret  edilerek, “Kamu güvenliği için hala ciddi bir risk olduğunu tespit edersek  kısıtlamayı belirli bir süre daha uzatacağız ve bu risk azalana kadar yeniden  değerlendirmeye devam edeceğiz.” ifadeleri paylaşıldı.
 
ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre  baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını “Asılsız  şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı  ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği” gerekçesiyle "süresiz olarak"  kapatmıştı.
 
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi  kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna  inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
 
Daha sonra Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın  hesaplarını engelleme kararı almıştı.
 

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