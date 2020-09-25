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Facebook'tan flaş karar! Kapattı

25 Eylül 2020 Cuma - 8:05 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 8:05

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de yapılacak 3 Kasım seçimleri öncesi, Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattığını açıkladı.


Facebook Inc. şirketine ait kurumsal internet sayfasından yapılan  açıklamada, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karşı kullanabileceği 350  civarında potansiyel provokatif hesabın kapatıldığı belirtildi.
 
Rusya'nın askeri ve istihbarat teşkilatları ile bağlantılı olduğu  belirtilen üç ayrı dezenformasyon ağının tespit edildiği kaydedilen açıklamada,  Moskova'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesinin merkezinde yer alan  internet hesaplarının tamamının çökertilmesinin hedeflendiği vurgulandı.
 
Açıklamada, söz konusu hesaplara, 3 Kasım'da ABD'de yapılacak  seçimlerdeki tercihleri etkilemek, oylamanın ne kadar sağlıklı olduğunu  sorgulatmak ve seçim sonuçlarını tartışmaya açmak amacıyla kullanabileceği  endişesiyle müdahale edildiği belirtildi.
 
Facebook'un Rusya kökenli provokatif hesapları kapatması, Federal  Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından konu ile ilgili uyarıda bulunmasından iki gün  sonra gerçekleşti.
 
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı  da seçimlerin hemen ardından, Amerikan oylama sistemleri ile ilgili  dezenformasyonun en üst safhada olabileceği konusunda bir uyarı yayımlamıştı.
 
  
 

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