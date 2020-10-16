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Facebook'tan corona virüs testi satıyorlardı! Yakalandılar

AA |  16 Ekim 2020 Cuma - 18:09 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 18:09

Facebook'tan ve eczanede yasa dışı olarak yeni tip corona virüs (Kovid-19) hızlı tanı test kiti satan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.


Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, yaptıkları açık kaynak araştırmalarında S.P'nin, Facebook'ta 1262 sayılı "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" uyarınca satışı yasak olan Kovid-19 hızlı tanı test kitini sattığını tespit etti.
 
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından "Kimliğini Gizleyen Kolluk Görevlisi" kararı alan ekipler, S.P. ile irtibata geçerek, test kiti almak istediklerini söyledi.
 
Şüpheli S.P, Yenimahalle'de jandarma personeline 500 adet Kovid-19 hızlı tanı test kiti satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. S.P'ye test kitlerini temin ettiği ve kendisine ait eczanede satışa sunduğu tespit edilen kişi de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Eczanede yapılan aramada ise 40 test kiti ele geçirildi.
 
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
 

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Facebook corona virüs test kiti
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