Sosyal platformlarda yaşanan erişim sorunu bugün de kullanıcıların gündeminde. Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dün akşam saatlerinden itibaren erişilememesi pek çok kişide endişeye neden oldu. Yaşanan sorun bu platformlardaki kişisel verilerin çalınmış olma ihtimali akıllara getirdi. Uzmanlar erişim sorunuyla ilgili olarak kişisel bilgilerin aktarılmış olabileceği yorumlarını yapıyor. Peki, Facebook'taki kişisel bilgiler çalındı mı? Facebook verileri çalındı mı? İşte detaylar...
FACEBOOK'TAKİ KİŞİSEL BİLGİLER ÇALINDI MI?
Facebook'taki kişisel bilgilerin korunması için gizlilik ayarları bölümünden bazı bilgileri gözden geçirmeniz gerekiyor. Güvenlik ayarlarının ihmal edilmemesi gerektiğini dikkat çeken uzmanlar bütün bilgilerin şirketin veritabanında saklandığı için veritabanı aktarımı yapılmış olabileceğini belirtti. .
Uzmanlar, Facebook sorunu ile ilgili olarak uzmanlar kişisel bilgilerin aktarılmış olabileceğini hatta bilgilerin çalınmış olabileceğini belirtiyor.