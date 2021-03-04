Facebook reklam yasağını kaldırdı

ABD'de siyasiler ve toplumsal gruplar, bugünden itibaren sosyal medya platformu Facebook ve Instagram'da reklam verebilecek.

Facebook, ABD 'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra geçici olarak uyguladığı siyasi ve sosyal konulara ilişkin reklam yasağını sonlandırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada "Sonuç olarak, önümüzdeki aylarda bu reklamların hizmetimizde nasıl çalıştığını daha yakından incelemeyi ve daha fazla değişikliğin gerekli olduğu yerleri görmeyi planlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Yasağın kaldırılmasının ardından ABD'de siyasiler ve toplumsal gruplar, bugünden itibaren Facebook ve Instagram 'da reklam verebilecek.

Sosyal medya şirketi, geçen yılki başkanlık seçimlerinde sandıkların kapandığı 3 Kasım 2020'de "kaos ve yanlış bilgi paylaşımını önlemek" amacıyla reklam yasağı getirmişti.

Twitter ise 2019'da yaptığı açıklamada, siyasal içerikli reklamları kasım sonundan itibaren yasaklayacağını duyurmuştu.