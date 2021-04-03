03 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 0.25 EURO 9,6010 0.11
USD 8,1520 0.57 ALTIN 454,990 0.89
CANLI BORSA
TÜMÜ

Facebook kullanıcıları dikkat! Bilgilerin hepsi sızdırıldı

AA |  03 Nisan 2021 Cumartesi - 22:52 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 22:52

Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri bir hacker platformunda çevrim içi yayımlandı.


’Business Insider’’ internet sitesinin haberinde, bir hacker  platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve  kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtildi.
 
Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD’den, 11  milyonunun Birleşik Krallık’tan, 6 milyonunun Hindistan’dan olduğu ifade edilen  haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum  tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.
 
Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından  dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.
 

ETİKETLER

Facebook çevrim içi hacker
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.