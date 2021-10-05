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Facebook, Instagram ve WhatsApp kesintisi giderildi

AA |  05 Ekim 2021 Salı - 2:05 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 3:02

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi.


Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problem giderilerek 01.30'da tekrardan erişime açıldı.
 
Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.
 
FACEBOOK HİSSELERİ YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ
 
İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu. Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti. 

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