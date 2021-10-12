Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Facebook’a erişim sorunu…

Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Downdetector’un haberine göre, küresel olarak dünyada Facebook’a giriş sorunu yaşanıyor. Bununla birlikte son olarak Google'ın elektronik posta platformu Gmail'e de erişim sorunu yaşanıyor. İşte Facebook erişim sorunu…

İnternet kullanıcılarının çöken siteleri bildirdiği Downdetector'un bildirdiğine göre sosyal medya plaformu Facebook'a erişim sorunu yaşandı. Aynı şekilde Downdetector, Google'ın elektronik posta servisi Gmail'e de erişim sorunu yaşandığını aktardı. Peki, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Kaliforniya merkezli bir Amerikan sosyal medya ve medya holdingi Facebook'ta bazı kullanıcıların yaşadığı erişim sorununa ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.

FACEBOOK HİSLERİ YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan erişim problemleri nedeniyle; Facebook'un hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti.