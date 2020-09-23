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Facebook, ABD ve Filipinler'de siyasi içerikli bazı hesapları kapattı

AA |  23 Eylül 2020 Çarşamba - 1:17 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 1:17

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD ve Filipinler'deki siyaseti etkilemek üzere paylaşımlar yapan Çin kaynaklı bazı kimliği belirsiz hesapları kapattığını açıkladı.


Facebook Inc. Siber Güvenlik Şefi Nathaniel Gleicher tarafından  yapılan yazılı açıklamada, ''Güvenlik politikamızı ihlal ettiği için, Çin  kaynaklı ağlara ait bazı gerçek olmayan hesapları kaldırdık.'' ifadelerine yer  verildi.
 
Gleicher, Asya ve Amerikan siyasetine müdahale niyeti taşıyan  hesaplardan bir kısmının Filipinler'de yoğun takipçisi olduğunu, bunların, Çin'in  Güney Çin Denizindeki tartışmalı faaliyetlerini ve Filipinler’in ulusal lideri  Rodrigo Duterte'yi destekleyen paylaşımlarda bulunduğunu belirtti.
 
Güvenlik Şefi, ABD'de aktif olan hesapların ise, 3 Kasım'da yapılacak  ABD seçimleri hakkında yaptıkları paylaşımlarda hem cumhuriyetçileri hem de  demokratları destekleyen içeriklere yer verdiklerini kaydetti.
 
Sosyal paylaşım sitesinin kurumsal internet sayfasındaki açıklamada,  söz konusu paylaşımlarda bulunan 6 Instagram hesabı ile birlikte, 11 Facebook  sayfası ve oluşturulmuş 9 grup üzerinden faaliyette bulunan toplam 155 hesabın  askıya alındığı kaydedildi.
 
Açıklamada ayrıca, Amerikan siyasetine müdahale ettikleri gerekçesi  ile ilk defa Çin kaynaklı hesapların kapatıldığı detayı paylaşıldı.
 
  

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