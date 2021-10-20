20 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 0.21 EURO 10,7550 -0.66
USD 9,2160 -0.84 ALTIN 528,710 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Facebook'a yaklaşık 51 milyon sterlin ceza

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 20:12 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 20:12

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi devam eden bir incelemeyle ilgili kurallara uymaması gerekçesiyle Facebook'a 50,5 milyon sterlin para cezası verilmesi karar aldı.


İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) Facebook'un, Giphy'yi satın almasıyla ilgili soruşturma sırasında CMA tarafından verilen bir emri ihlal ettiği için 50,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
 
Açıklamada CMA'nın satın almaya ilişkin incelemesi devam ederken Facebook'un, Giphy ile operasyonlarını entegre etmediği, süreç içerisinde CMA'yı düzenli olarak bilgilendirmesi gerektiği ancak bu gereklilikleri yerine getirmediği bilgisi yer aldı.
 
Facebook'un tutumu "kasıtlı" olarak değerlendirildi
 
Açıklamada, Facebook'un çok sayıda uyarıya rağmen gerekli bildirimlerde bulunmayı reddettiği, bu nedenle CMA'nın Facebook'un tutumunu "kasıtlı" olarak değerlendirdiği vurgulandı.
 
Facebook, Mayıs 2020'de, animasyon görsel ve video içerik üreticisi Giphy'i yaklaşık 400 milyon dolar karşılığında satın almıştı. CMA'nın satışa ilişkin incelemesi devam ediyor.

ETİKETLER

Facebook ceza para cezası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.