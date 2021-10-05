Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'ta dün başlayan erişim sorunu hala devam ediyor. Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verilmişti. Sabah saatlerinden itibaren Facebook'ta ara ara sorun devam ediyor. Peki, Facebook'a giriliyor mu? Facebook'ta sorun mu var? Facebook ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

Sosyal medya platformları Whatsapp Instagram ve Facebook 'a dünya genelinde yaşanan sorununun ardından açıldı. Ancak, sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar hala sorun yaşıyor. Facebook kesintinin nedeni hakkında yaptığı açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verdi. Uygulamalara hala erişmekte güçlük çeken milyonlarca kişi 'Facebook'a giriliyor mu? Facebook'ta sorun mu var? Facebook ne zaman düzelecek?' sorularını araştırıyor.

FACEBOOK UYGULAMASI AÇILIYOR MU?

Facebook uygulaması mobil üzerinden açılıyor. Ama hala bilgisayar üzerinden erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar Facebook giriş kodu ile uygulamaya giriş yapmaya çalışıyor.

FACEBOOK NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI

Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verildi.

Başka bir deyişle Facebook, erişim sorununa neden olan şeyin şirket için bir hata olduğu ihtimali üzerinde durduğunun altını çizdi.

Aynı açıklamada 'Ayrıca, bu kesinti süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıtımız yok' ifadelerine yer veren sosyal medya devi, 1.5 milyar kullanıcının verilerinin çalındığı iddialarına da son noktayı koydu.

FACEBOOK İNTERNETTEN 'SİLİNDİ'

Geçtiğimiz saatlerde bir siber güvenlik firmasının üst düzey yetkilisi Dane Knecht, internet trafiğini ulaştırmak üzere ağlar tarafından kullanan Facebook Sınır Geçit Protokolü yollarının 'internetten çekildiğini' ifade etmişti.