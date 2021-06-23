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Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı

DHA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 16:24 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 16:24

Kayseri'de taşyünü fabrikasında gaz sızıntısı nedeniyle 1 kişi öldü, 9 kişi hastanede tedaviye alındı.


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'deki taşyünü fabrikasında yaşanan gaz sızıntısında 10 işçi zehirlendi. İhbar üzerine fabrikayı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Gelen sağlık ekiplerince gazdan etkilenen Akif B. (33), Hüseyin Y., Mustafa A., Zekeriya G., Mehmet Y. ve Hasan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Akif B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer işçilerin tedavisi sürüyor.
 
İşçilerin ziherlenmesine neden olan gazın tespiti için çalışma başlatıldı. 
 
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Kayseri fabrika zehirlenme
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