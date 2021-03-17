Fabrika gibi okul! Yurt dışına da satıyorlar, 3 milyon 700 bin lira kazanç...

Denizli'deki Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri havlu, bornoz, kimono, önlük ve bez çanta üretip, satıyor. Pandemi döneminde ürün yelpazesine eklediği maskeyi Yunanistan ve Hollanda'ya satan okul, 2020 yılında 3 milyon 700 bin lira gelir elde etti.

Pamukkale ilçesinde bulunan Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim hayatlarında, tekstil sektörüne hazırlanıyor. Öğrenciler, okul atölyesinde bez çanta, bornoz, tişört, önlük ve kimono üretip, satıyor. Koronavirüs döneminde maske de üreten öğrencilerin diktiği 1 milyon 200 bin maske, devlet kurumlarına ücretsiz dağıtıldı. Okul, talep üzerine Hollanda ve Yunanistan 'a ise tek kullanımlık maske ihraç etti.

3 MİLYON 700 BİN LİRA KAZANÇ SAĞLANDI

Okul Müdür Yardımcısı Fatma Gökçen, liselerinde üretim odaklı bir anlayış belirlediklerini, uygulamalı eğitime ağırlık vererek, öğrencilerin gelişim süreçlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti. 2020 yılında yapıkları satışlarla okul olarak 3 milyon 700 bin lira gelir elde ettiklerini ifade eden Gökçen, "Okulumuzda kumaş bez çanta ile üretime başladık. Ardından, bornoz, tişört, önlük dikimi yaptık. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından öğrencilerimizle birlikte hummalı bir çalışma içerisine girdik. Kumaş maske üretimine giriştik. Ardından tek kullanımlık maskeler yapmaya başladık. Hollanda ve Yunanistan'a maske ihraç ettik. Yurt dışına yaklaşık 100 bin maske gönderdik. Sipariş üzerine satışlarımızı sürdürüyoruz. Bu ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Yapılan satışlardan elde edilen gelire göre, öğrencilere aylık 1000- 2000 lira arası ücret ödemesi yapıyoruz" dedi.

‘HEM ÜRETİYOR HEM DE EĞLENİYORUZ’

Moda Tasarımı Bölümü 12'nci sınıf öğrencilerinden Hacer Varel, okulda yaptıkları çalışmaların kendilerine olumlu yansıdığını dile getirerek, “Arkadaşlarımla birlikte kendimizi çok geliştirdik. El becerimiz ve kendimize olan güvenimiz arttı. Bireysel olarak bir şeyler başarabileceğimizi gördük. Ürünlerimizi grup çalışmasıyla yapıyoruz. Malzemeler, hepimizin elinden geçiyor. Çalışmalarımız eğlenceli geçiyor. Hem üretiyor hem de eğleniyoruz" diye konuştu.

‘İHRACAT YAPARAK OKULUMUZUN ADINI DUYURDUK’

Moda Tasarım Bölümü 12'nci sınıf öğrencilerinden Sıla Engin de "Burada çanta, önlük, maske, bornoz, kimono gibi ürünler üretiyoruz. Özellikle salgın döneminde maske yapımına yoğunlaştık. Tek kullanımlık ve yıkanabilir maske çeşitleri yaptık. Salgınla mücadeleye öğrenciler olarak katkı sağladık. Bu gurur verici. İhracat yaparak okulumuzun adını duyurduk" dedi.