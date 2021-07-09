Formula 1 Türkiye Grand Prix bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? F1 takvimine Türkiye’nin girmesiyle Grand Prix biletleri hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında satışa sunulacak. Peki F1 türkiye grand prix biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 Türkiye Grand Prix’i bilet fiyatları ne kadar, belli oldu mu?

Formula 1'de 2021 sezonu takvimine Türkiye dahil edildi. Biletler tükenmeden bu satın alarak bu heyecanı yaşamayı garanti etmek isteyenler Grand Prix biletleri ne kadar sorusuna, arama motorları üzerinden yanıt arıyor. Peki F1 Türkiye Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

F1 TÜRKİYE GRAND PRİX BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.

F1 TÜRKİYE GRAND PRİX BİLETLERİ NE KADAR?

F1 Türkiye Grand Prix biletleri fiyatları henüz belli değil.

FORMULA 1 YENİDEN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ!

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park tarafından tekrar ülkemize kazandırılan Formula 1 biletlerinin önümüzdeki haftadan itibaren yarışseverlere sunulması planlanıyor.

Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1, 9 yıl aradan sonra Intercity İstanbul Park tarafından geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmış ve tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği yarışlara ev sahipliği yapmıştı.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park'a verildiğini belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'i 9 yıllık aradan sonra geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırma mutluluğunu yaşamıştık. Başarıyla tamamladığımız yarışın ardından; Formula 1 yönetimi, takımlar ve pilotlar tarafından yoğun övgüyle bahsedilen pistimize yarışları tekrar getirebilmek için o günden bu yana çalışmalarımızı sürdürdük. Sizlerin de bildiği üzere yarışı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmek üzere anlaşmış, fakat sonrasında seyahat kısıtlamaları nedeniyle organizasyon gerçekleştirilememişti. 2021 yılı takvimi içerisindeki tüm fırsatları yakından takip ettik ve tekrar takvime girmeyi başardık. Formula 1 yönetimi de yarışları İstanbul'da gerçekleştirmek için çok istekli davrandı. 1-2-3 Ekim'de Intercity İstanbul Park'taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali ise şunları söyledi: "Intercity İstanbul Park'a döndüğümüz için çok mutluyuz. Dünyanın en güzel pistlerinden bir tanesinde geçen yıl olduğu gibi harika bir yarış görmeyi umuyoruz. Formula 1'in tekrar İstanbul'da gerçekleşmesi için Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'a ve tüm Intercity İstanbul Park yönetimine, gösterdikleri gayret için çok teşekkür ediyoruz."