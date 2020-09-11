F1 Türkiye bilet satın alma linki açıldı mı? İntercity İstanbul park bilet fiyatları satışa çıktı mı? F1 Türkiye biletler ne kadar?

Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra tekrar Türkiye’ye getirilen, 13-14-15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 için sayılı günler kaldı. Peki, F1 Türkiye biletleri satışa çıktı mı? İntercity İstanbul park biletleri satışa çıktı mı?

F1 yıllar sonra yeniden Türkiye’de. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak şunları söyledi, Intercity İstanbul Park olarak Formula 1‘i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1’i ülkemize geri getirme görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Bu gayreti sadece Formula 1’i ülkemize geri getirme noktasında da bırakmadık. Türkiye’nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettik. Formula 1 yönetimiyle bilet fiyatlarına ilişkin yoğun görüşmeler yaptık. Bu çaba sayesinde dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park’a özel, dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini halkımızla buluşturacağız. Peki, İntercity İstanbul park F1 Türkiye biletler ne kadar? İşte F1 Türkiye bilet satın alma hakkındaki detaylar…

FORMULA 1 İSTANBUL PARK BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin biletleri 15 Eylül Salı günü satışa çıkıyor.

F1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatlarının günlük 30 TL’den başlayacağını duyuran Intercity İstanbul Park, ilk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki biletlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulayacak. Biletler ilk 24 saatte 90-1.900 TL, sonrasında ise 120-2.750 TL arasında değişen fiyatlarla Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Toplam 14 farklı kategoride satışa sunulacak olan Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek. Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılına özel olarak günlük 30 TL olmak üzere en ucuz kombine biletin 90 TL’ye ulaşılabileceği dev organizasyonda fiyatlar kategorilerine göre 1.900 TL’ye kadar çıkıyor.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Kasım ayında İstanbul'da yapılacak Formula 1 yarışlarının seyircili olacağını duyurdu.

Formula 1 yarışlarının yeniden ülkeye getirilmesi görevinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity'ye verildiğini aktaran Vural Ak şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığımız yarışın yapılmasını kendi himayelerinde, bizim yapmamızı emrettiler, biz de bu görevle projeyi takip etmeye devam ettik. Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye'nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bilet fiyatlarını, 30 liraya gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 lira ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun."

FORMULA 1 İSTANBUL GRAND PRİX NE ZAMAN?

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. Formula 1'de İstanbul Grand Prix'sinin 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a geri döndü. Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak.