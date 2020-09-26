26 Eylül 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.124 0.41 EURO 8,9270 0.26
USD 7,6600 0.46 ALTIN 458,850 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • F1 sıralama turları sona erdi! F1 Rusya Grand Prix saat kaçta? Rusya Formula 1 son yarış hangi kanalda yayınlanacak, nasıl izlenir?

F1 sıralama turları sona erdi! F1 Rusya Grand Prix saat kaçta? Rusya Formula 1 son yarış hangi kanalda yayınlanacak, nasıl izlenir?

26 Eylül 2020 Cumartesi - 17:07 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 17:07

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusya'nın ev sahipliğinde devam ediyor. F1 sırlama turlarının sona erdi, merak son yarış bekleniyor. Formula 1 Rusya Grand Prix'si ne zaman saat, kaçta hangi kanalda?


Kovid-19 salgını sebebiyle revize edilen 2020 Formula 1 yarışlarının 10. etabı, Rusya'nın Soçi kentinde düzenleniyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, son yarışla devam edecek. Peki Formula 1 son yarış ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

F1 RUSYA GRAND PRİX SAAT KAÇTA?

Rusya F1 sıralama turları sona erdi. Yarış pazar günü 14.10'da  gerçekleştirilecek.

RUSYA FORMULA 1 SON YARIŞ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

1. BeIN Connect

2. TV+

3. D-Smart GO

 4. Tivibu Go

5. Vodafone TV

6. S Sport Plus

7. F1 TV Pro

 

ETİKETLER

F1 sıralama turları F1 Rusya Grand Prix Formula 1
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.