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- F1 sıralama turları sona erdi! F1 Rusya Grand Prix saat kaçta? Rusya Formula 1 son yarış hangi kanalda yayınlanacak, nasıl izlenir?
F1 sıralama turları sona erdi! F1 Rusya Grand Prix saat kaçta? Rusya Formula 1 son yarış hangi kanalda yayınlanacak, nasıl izlenir?
26 Eylül 2020 Cumartesi - 17:07 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 17:07
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusya'nın ev sahipliğinde devam ediyor. F1 sırlama turlarının sona erdi, merak son yarış bekleniyor. Formula 1 Rusya Grand Prix'si ne zaman saat, kaçta hangi kanalda?
Kovid-19 salgını sebebiyle revize edilen 2020 Formula 1 yarışlarının 10. etabı, Rusya'nın Soçi kentinde düzenleniyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, son yarışla devam edecek. Peki Formula 1 son yarış ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
F1 RUSYA GRAND PRİX SAAT KAÇTA?
Rusya F1 sıralama turları sona erdi. Yarış pazar günü 14.10'da gerçekleştirilecek.
RUSYA FORMULA 1 SON YARIŞ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
1. BeIN Connect
2. TV+
3. D-Smart GO
4. Tivibu Go
5. Vodafone TV
6. S Sport Plus
7. F1 TV Pro