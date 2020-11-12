F1 İstanbul hangi kanalda yayınlanıyor? Formula 1 Türkiye’yi hangi kanal veriyor, belli oldu! Formula 1 şifresiz izle…

Formula 1 Türkiye Grand Prix'e saatler kaldı. Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1, 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'de yapılacak. Hazırlıkları tamamlanan Formula 1 bu yıl seyircisiz gerçekleştirilecek. Formula 1 Türkiye Grand Prix’in seyircisiz yapılacak olması, yarışseverlerin Formula 1 Türkiye Grand Prix'in yayının nasıl olacağını merak etmesine neden oldu. Sporseverler yayının şifreli olup olmadığını, hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Merak edilen ve araştırılan sorulara cevap yayıncı kuruluştan geldi. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta? Formula 1 şifresiz mi, hangi kanalda? İşte Formula 1 frekans bilgileri...

Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında sayılan Formula 1 için saatler kaldı. Koronavirüs salgınına bağlı olarak seyircisiz olacak Formula 1 Türkiye araştırmaları hızlandı. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta başlıyor? Formula 1 şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanıyor?İşte Formula 1 frekans bilgileri...

FORMULA 1 TÜRKİYE NE ZAMAN?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren Türkiye GP özel yayınlarına başlayacak.

Antrenman yarışları ise 13 Kasım'da başlayacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ İZLE…

Formula 1’in yayıncı kuruluşu S Sport, F1 DHL Türkiye GP’sini tüm yarış severlerin uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak da izleyebileceğini duyurdu.

13-15 Kasım tarihlerinde, seyircisiz koşulacağı açıklanan F1 DHL Türkiye Grand Prix’si canlı yayınla S Sport ekranlarında sporseverlerle buluşacak. Türkiye GP özel yayınları, canlı bağlantılar ve daha fazlası hafta boyunca yarış severlerin heyecanına ortak olacak. Merakla beklenen İstanbul yarışı, antrenman turları ve sıralama turlarıyla birlikte S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye’de F1 Serhan Acar da yorumu ve sunumuyla S Sport ekranlarında olacak. 14-15 Kasım hafta sonu da gün boyu canlı bağlantılarla yarışın nabzı tutulacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE FREKANS BİLGİLERİ

F1 DHL Türkiye GP’sini uydu alıcısı üzerinden şifresiz izlemek için bilgiler:

Turksat 4A

TP11 - Frekans: 12188 MHz. - Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole rate: 27500 ksym/s - FEC: 5/6

FORMULA 1 TÜRKİYE TAKVİMİ VE PROGRAMI

15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek yarışın heyecanı 13 Kasım’da antrenman turlarıyla başlıyor. 13 Kasım Cuma günü saat 11.00’de Antrenman 1 ve saat 15.00’te gerçekleşecek olan Antrenman 2, S Sport’ta canlı olarak yayınlanacak.

14 Kasım Cumartesi günü ise saat 12.00’de Antrenman 3 ve saat 15.00’te sıralama turları gerçekleşecek.15 Kasım Pazar günü saat 13:10’da ise F1 Türkiye GP’si Serhan Acar’ın sunumuyla canlı olarak ekranlara gelecek. Tüm hafta boyunca özel içerikler, yarıştan önce ve sonra yaşananlar ve canlı bağlantılarla da F1 Türkiye heyecanı S Sport’ta izlenebilecek.