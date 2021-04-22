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F-35'ler için kritik karar! Resmen durdurdular

AA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 18:39 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 18:39

Hollanda Savunma Bakanlığı, motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35 savaş jetlerinin incelenmek üzere Leeuwarden Hava Üssü'ne indirildiğini belirtti.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait  3 F-35 savaş jetinin motorunun beklenenden hızlı yıprandığı vurgulandı.
 
Açıklamada, filodaki 9 F-35'in tedbir amacıyla ülkenin kuzeyindeki  Leeuwarden Hava Üssü'nde bekletildiği ifade edildi.
 
Motorlardaki yıpranmaya, pist yüzeyindeki aşınmadan dolayı uçuşan  tozların sebep olduğunun düşünüldüğü belirtilen açıklamada, "F-35'ler F-16'lara  göre daha ağır motora sahip ve iniş-kalkış sırasında pist yüzeyinde daha fazla  yıpranmaya neden oluyor" değerlendirmesine yer verildi.
 
Bakanlık, motor yıpranmasının Hollanda dışında görülmediğini bildirdi.

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Hollanda F-35 motor yıpranması savaş jetleri
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