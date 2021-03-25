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F-35 için Türkiye'den flaş adım!

25 Mart 2021 Perşembe - 9:29 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 9:29

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi gerekçe gösterilerek, Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 savaş uçağı projesinde, Ankara’dan ikinci bir adım geldi.


F-35 uçağının üreticisi Lockheed Martin’in Avrupa’dan sorumlu eski bölge direktörü Stephen Williams ile SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ arasında anlaşma imzalandı.
 
ABD Adalet Bakanlığı’na sunulan kayıt belgesinde, F-35 programına geri dönüşe dair bir atıf yapılmazken, Williams’ın F-35 programına çok yakın bir isim olduğu biliniyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş., Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD’de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile geçen ay bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Türkiye, 6 aylık çalışma için hukuk şirketine 750 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.
 
ABD Kongresi’nde ağırlığı olduğu ifade edilen Washington merkezli firma, SSB ve Türk yüklenicilerinin, F-35 programı içinde kalmaları için danışmanlık hizmeti verecek. S400- F35 krizinde Ankara’nın teknik çalışma grubu çağrısı, S400 ve F-35’te Ankara’nın tezleri, ABD’li muhataplara iletilecek.
 

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