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Ezo Sunal sosyal medyadan müjdeyi verdi!

Ezo Sunal sosyal medyadan müjdeyi verdi! Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti.
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