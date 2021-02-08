Ezo Sunal'dan karnı burnunda poz

Geçtiğimiz haftalarda bebek beklediğini açıklayan Sunal, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Hamileliğinde 36. haftaya girdiğini belirten 37 yaşındaki oyuncunun paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

ANNE OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ezo Sunal, daha önce yayınladığı bu karesinde de "Yeni yıla bo¨yle giriyoruz. Enerjimiz, sagˆlıgˆımız, nes¸emiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" ifadelerini kullanmıştı.