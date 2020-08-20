Ezgi Sertel ekranlara dönüyor!

Ünlü sunucu, alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirmeye hazırlanan program için Sertel “İhtiyaç fazlası harcalamalar inceleniyor; kim savurgan, kim tutumlu ortaya çıkıyor! Türkiye’nin alıveriş alışkanlıklarını değiştirecek yarışma programı ‘Fazlası Zarar’ çok yakında başlıyor!” ifadelerini kullandı.Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan, TRT1'in yeni yarışması 'Fazlası Zarar'ın yayın tarihi henüz belli olmadı.