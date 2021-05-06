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Ezgi Mola pandemi stiliyle gündemde!

06 Mayıs 2021 Perşembe - 10:23 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 10:23

Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, Instagram paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.


TRT1’in çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı dizsiyle yıllar sonra ekrana dönen Ezgi Mola, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını güldürüyor.
 
Ezgi Mola’nın Masumlar Apartmanı’nda hayat verdiği Safiye ne kadar renksiz bir kişilikse, Ezgi Mola o kadar renkli ve eğlenceli bir isim.
 
EZGİ MOLA’DAN SAFİYE’Lİ PAYLAŞIM
 
Ezgi Moda, diziden bir kareyi paylaşarak Safiye’nin halini, yaşadığımız pandemi dönemine gönderme yaparak yorumluyor.
 
İzleyenleri çok güldüren bu sahneden bir fotoğrafına oyuncu, “2020-2021 pandemi style” yorumunu yaptı. Geçtiğimiz yıl başlayan ve hala devam eden Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde, tam da cuk oturan bir tanım oldu aslında… Virüsten koruma amaçlı giyilen bu kıyafet, uzun yıllar hatıralarda kalacak!
 
 
Takipçileri bu yoruma çok gülerken, fotoğrafa bir yorum da dizide Esra’yı oynayan Esra Ruşan’dan geldi… Ruşan, Ezgi Mola’nın güzelliğine atıfta bulunarak “Ya inanılmaz, böyle bi güzel olamazsın” notunu düştü…
 

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