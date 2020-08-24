ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Ezgi Mola’nın sevgilisi böyle intikam aldı!

Ezgi Mola’nın sevgilisi böyle intikam aldı!

Ezgi Mola’nın sevgilisi böyle intikam aldı! Yaklaşık 1.5 yıldır beraber olan Ezgi Mola ile Mustafa Aksallı, yaz aylarını Çeşme'de hem çalışıp hem tatil yaparak geçiriyor.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.