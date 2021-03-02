Ezgi Mola'nın platonik aşkı! Ulaşamayınca bakın ne yaptı!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın Jason Statham hayranlığı biliniyor. Jason Statham, Atlas Sineması Müzesi’nin açılışı için Beyoğlu’ndayken Ezgi Mola’da birkaç sokak aşağıda Masumlar Apartmanı dizisi için setteydi.

Ezgi Mola, sosyal medya hesaplarından Jason Statham hayranlığını yıllardır dile getiriyor. Oyuncu, sosyal medyada ünlü aktöre yaptığı yorumlarla görenleri kahkahalara boğarken, Statham’a uzun yıllardır hayranlığını saklamadığı gibi, durumu ti’ye alan pek çok paylaşıma da imza atıyor.

YAKININA KADAR GELDİ AMA GÖREMEDİ

TRT1’de salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde oynadığı Safiye ile gündemde olan oyuncu, birkaç gündür ‘büyük aşkı’ Jason Statham’ın İstanbul ’a gelmesi ile birlikte, ünlü aktörle ilgili paylaşımlar yapmakta.

Instagram sayfasından ikisinin bir biblosunu paylaşan oyuncu, esprili yorumuyla görenleri de güldürmüştü. Statham, birkaç gün önce geldiği Türkiye’de, restorasyonu tamamlanan Atlas Sineması Müzesi’nin açılışı için Beyoğlu ’ndaydı.

"NİYE GELDİĞİ BELLİ OLDU"

Aynı saatlerde yine aynı semtte dizi çekiminde olan Ezgi Mola ise yakınına gelen ama göremediği Jason Statham için bir story paylaştı.