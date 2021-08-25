Ezgi Mola koronavirüse yakalandı!

"7 KEZ TEST OLDU"

"LÜTFEN AŞI OLUN"

"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen oyuncu, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" sözleriyle aşı olma çağırısında bulundu. Sevenleri Ezgi Mola'ya iyi dileklerde bulunup destek oldu.

Yaz aylarını Çeşme'de geçiren Ezgi Mola yeni sezon öncesi arkadaşlarıyla buluşup hasret gidermişti...