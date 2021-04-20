Gazetevatan.com » Magazin » Ezgi Mola ilk kez anlattı: Tüylerim diken diken oldu!
Ezgi Mola ilk kez anlattı: Tüylerim diken diken oldu!
'Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, dizi çekimleri sırasında yaşadığı bir olayı ilk defa anlattı.
Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programının bu haftaki konukları 'Masumlar Apartmanı' dizisinin yıldızları Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar oldu.
Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programının bu haftaki konukları 'Masumlar Apartmanı' dizisinin yıldızları Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar oldu.