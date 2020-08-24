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Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı!

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:29 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 17:29

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Türkiye ve Avrupa’da ilk ‘İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi’ni İzmir’de açtı.


Açılışa İzmir Menderes’te öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan dernek başkanı ve öğretmen Saadet Özkan ev sahipliği yaptı. Törene, sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.
 
'Kalbim acıyarak buraya geldim'
 
Ezgi Mola, açılış konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı ve şunları söyledi:
 
“Kalbim acıyarak buraya geldim. Acılarıyla mücadele eden çocuklar artık yalnız değil. Burada Saadet öğretmen gibi bir kahramanla birlikteyiz. Çünkü bizi sevgi kurtaracak.”

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