Ezgi Mola doğum gününü böyle kutladı!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, doğum gününü sevgilisi Mustafa Aksakkallı ile kutladı. 37 yaşına giren Ezgi Mola Instagram hesabından da paylaşım yaptı.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola , 37 yaşına bastı. Sevgilisi Mustafa Aksakkallı da Ezgi Mola için doğum günü pastası yaptırdı.

Instagram hesabından doğum günü pastasıyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ezgi Mola, "Sevgi dolu, birbirimizi yargılamadığımız, ötekileştirmediğimiz , ayıplamadığımız, şiddetsiz, huzurlu bir yaş diliyorum kendime ve hepimize. Bana hep hissettirdiğiniz sevginiz için teşekkür ederim, her şey gönlümüzden geçtiği gibi olsun. Sağlıkla, aşkla, huzurla" notunu yazdı.